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Луценко: Задержаны семь "черных" регистраторов

Луценко: Задержаны семь "черных" регистраторов
15:03 Сегодня Телеграф УНН Фото: ukrafoto.com

Новости Украины:Правоохранители задержали в Киеве семь участников группы "черных" регистраторов.

Семь человек задержали в ходе спецоперации в рамках расследования дела о схеме завладения недвижимостью. Среди задержанных - адвокаты и и бывший руководитель органов юстиции города Киева. Об этом сообщил Генпрокурор Юрий Луценко на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Система "черных" регистраторов - одно из 5 крупнейших источников коррупции в Украине... Сегодня после длительного документирования прокуратура Киева и СБУ проводят совместную спецоперацию по задержанию преступной группы, члены которой организовали схему завладения недвижимым имуществом, находившегося в государственной, коммунальной и частной собственности, чем нанесен ущерб в 1,5 млрд грн. Всего по результатам спецоперации 7 человек (среди которых 3 организаторов и 4 исполнителей) задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины. Среди задержанных двое адвокатов и бывший руководитель органов юстиции города Киева", - сообщил Луценко.

По его словам, изъятые документы позволяют в дальнейшем отработать и роль судей в принятии нужных рейдерам решений.

Луценко: В СБУ скрывали материалы о новых фигурантах в деле Гандзюк

Напомним, в Киеве рейдеры пытались захватить спорткомплекс.

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Юрий Луценко, СБУ, ГПУ, Генпрокуратура, рейдеры.
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