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Разумков - о своих доходах и ведении бизнеса

Разумков - о своих доходах и ведении бизнеса
13:08 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Украины:Дмитрий Разумков рассказал, что свой бизнес он переписал на жену.

Зарплата Председателя Верховной Рады составляет около 50 тысяч гривень.

Об этом заявил председатель партии "Слуга народа" и, по прогнозам, будущий спикер нового парламента Александр Разумков в интервью "Новому времени" .

"Еще не интересовался (зарплате в должности спикера - ред.), но примерно знаю, что где-то около 50 тыс. грн, и мне достаточно, я сформировал себе материальную подушку благодаря бизнесу", - сказал он.

В то же время, отвечая на вопрос о том, справедлива ли зарплата народного депутата, которая составляет 36-37 тыс. грн (с доплатами - до 50 тыс. грн), председатель партии "Слуга народа" заметил, что она "могла бы быть больше" .

"Хотя это хорошая зарплата на фоне минимальной, но недостаточная. Мы только идем к тому, что имеют, например, европейские депутаты - достойная зарплата и хороший социальный пакет, когда человек держится за эту работу и понимает ее престиж", - пояснил свою позицию Разумков .

В то же время он уклонился от ответа на вопрос, какую зарплату считает адекватной, сказав лишь, что по этому вопросу нужна экспертная дискуссия.

"За 40 тыс. грн не купишь шестисотый Mercedes, но жить можно вполне достойно. Далее вопрос твоих ценностей. Если ты коррупционер, тебя и миллионные заработки не остановят", - убежден председатель партии "Слуга народа".

Разумков рассказал о своих политических планах

По его словам, он уже объяснил депутатам от своей политсилы безотлагательное наступление уголовного наказания за коррупцию.

Говоря о собственном благосостоянии, он заметил, что свой бизнес "переписал на жену".

"Но могу говорить об этом спокойно, потому что она и была одним из партнеров в нашем консалтинговом бизнесе, и сенсации здесь не будет", - добавил Разумков.

Как известно, до недавнего времени Разумков руководил собственным бизнес-проектом - консалтинговой компанией Ukrainian Consulting Group.

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"Слуга народа", Дмитрий Разумков.
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