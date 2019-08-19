Бабак: Мою кандидатуру рассматривают на пост министра образования

Новости Украины:Сергей Бабак предполагает, что его кандидатуру будут рассматривать на пост министра образования и науки.

Избранный депутат Верховной Рады 9-того созыва от партии «Слуга народа» Сергей Бабак, заявляет, что его кандидатура рассматривается на должность министра образования и науки среди ряда других кандидатур, но решение за будущим премьер-министром.

"Кто-либо из нашего комитета образования, науки и инноваций может претендовать на должность министра. Кто захочет? Это другой вопрос. Кого предложит премьер - это совсем другой вопрос. Пока мы не знаем кандидатуры премьера разговор о министрах преждевременный", - сказал Бабак в понедельник в Киеве.

На уточняющий вопрос о его кандидатуре на пост министра образования, Бабак отметил, что "каждому было бы интересно на пути своего развития попасть в исполнительную власть".

"Моя кандидатура рассматривается так же, как и другие кандидатуры. Какую кандидатуру выберет премьер и за кого проголосует Верховная Рада, так и будет", - констатировал Бабак.