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Полторак обсудил с НАТО реформы оборонной сферы Украины

Полторак обсудил с НАТО реформы оборонной сферы Украины
13:25 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины:Министр обороны Степан Полторак вместе из советниками стран-членов НАТО обсудил реформы оборонной сферы Украины.

Министр обороны Украины Степан Полторак сообщил, что с начальником Генерального штаба Вооруженных сил страны генерал-лейтенантом Русланом Хомчаком провел встречу со стратегическими советниками высокого уровня от стран-членов НАТО, в ходе которой обсуждались достижения оборонной реформы Украины.

"В ходе встречи обсудили достижения оборонной реформы Украины и необходимость дальнейшего развития и реформирования оборонного ведомства и Вооруженных сил для достижения совместимости с НАТО", - написал Полторак на своей странице в соцсети Фейсбук в понедельник днем.

Министр отметил, что за последние годы в этом направлении было много сделано, "учитывая открытую вооруженную агрессию Российской Федерации на Востоке страны".

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"Отметил, что нужно и дальше развивать сектор безопасности и обороны, правильно оценивать существующие угрозы и собственные способности", - добавил Полторак.

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НАТО, Донбасс, ВСУ, Минобороны Украины, Степан Полторак, ООС, Руслан Хомчак.
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