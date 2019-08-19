Зеленский надеется на скорейшую ратификацию соглашении о ЗСТ с Израилем

Новости Украины:Во-время посещения премьер министра Израиля Беньямина Нетаньяху президент Украины выразил слова, что скоро будет подписана ратификация о ЗСТ между странами.

Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что Израиль вскоре ратифицирует соглашение о свободной торговле с Украиной. Об этом он сообщил по итогам встречи в Киеве с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, передает УНН.

"Израиль остается одним из ключевых торговых партнеров Украины в регионе Ближнего Востока. Наш совокупный товарооборот превысил 1 млрд долл. Эта цифра значительно увеличится благодаря подписанию соглашения о ЗСТ между Украиной и Израилем, которое, надеюсь, будет вскоре ратифицировано Израилем", - отметил Зеленский.

7 августа Зеленский подписал соглашение о свободной торговле с Израилем.

11 июля ВР приняла закон о ратификации соглашения о свободной торговле между Украиной и Израилем.

Соглашение о свободной торговле между Украиной и Израилем было подписано 21 января 2019 года.