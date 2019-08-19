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ЦИК зарегистрировала еще 93 нардепа

ЦИК зарегистрировала еще 93 нардепа
16:08 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Новости Украины:Всего уже зарегистрировано 238 депутатов Верховной Рады 9-го созыва.

Центральная избирательная комиссия на заседании в понедельник зарегистрировала 93 народных депутата Украины, избранных на внеочередных выборах в Верховную Раду 21 июля.

Об этом сообщила пресс-служба ЦИК.

В общегосударственном многомандатном избирательном округе в понедельник зарегистрированы 47 парламентариев, а в одномандатных избирательных округах – 46.

ЦИК установила результаты на "проблемном" 210-м округе

В многомандатном округе зарегистрированы 38 депутатов от партии "Слуга народа", один – от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", три – от партии "Европейская солидарность", пять – от партии "Голос".

Таким образом, всего по состоянию на 19 августа зарегистрированными являются 238 народных депутатов.

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Все по теме:

Верховная Рада, ЦИК, Парламентские выборы 2019.
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