ЦИК зарегистрировала еще 93 нардепа

Новости Украины:Всего уже зарегистрировано 238 депутатов Верховной Рады 9-го созыва.

Центральная избирательная комиссия на заседании в понедельник зарегистрировала 93 народных депутата Украины, избранных на внеочередных выборах в Верховную Раду 21 июля.

Об этом сообщила пресс-служба ЦИК.

В общегосударственном многомандатном избирательном округе в понедельник зарегистрированы 47 парламентариев, а в одномандатных избирательных округах – 46.

В многомандатном округе зарегистрированы 38 депутатов от партии "Слуга народа", один – от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", три – от партии "Европейская солидарность", пять – от партии "Голос".

Таким образом, всего по состоянию на 19 августа зарегистрированными являются 238 народных депутатов.