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Понедельник, 19.08.2019
Зеленский в Бабьем Яру: Идеология нетерпимости и насилия отбирает самое дорогое
Зеленский в Бабьем Яру: Идеология нетерпимости и насилия отбирает самое дорогое
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Зеленский в Бабьем Яру: Идеология нетерпимости и насилия отбирает самое дорогое

Зеленский в Бабьем Яру: Идеология нетерпимости и насилия отбирает самое дорогое
17:05 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:Зеленский напомнил, что, по разным данным, в период нацистской оккупации в Бабьем Яру было расстреляно от 70 до 200 тыс. людей.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивает, что невозможно понять расстрелы евреев, украинцев, ромов и других жертв Бабьего Яра, забыть и простить это преступление, и нельзя допустить его повторения.

"Невозможно понять нечеловеческое стремление уничтожать людей по этническому, национальному или политическому признаку, независимо от пола и возраста. Перед глазами страшная бесконечная очередь людей, которые не понимали, что их ведут на смерть", - сказал он, выступая в понедельник на церемонии почтения памяти жертв Бабьего Яра с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Зеленский отметил, что большинство убитых в Бабьем Яру были еврейской национальности, но "расстреляв всех евреев, которых смогли найти, нацисты начали расправляться с другими пленными: ромами, украинцами, которые боролись за свое государство".

"Тоталитарный советский режим наложил табу на такие темы как Холокост, Бабий Яр, Голодомор, и замалчивали реальные масштабы этих преступлений", - указал он.

"Невозможно забыть и простить, и украинский народ будет всегда помнить об этих преступлениях против человечества. Мы никогда не забудем, к чему приводит ксенофобия и расизм. Идеология нетерпимости и насилия отбирает самое дорогое и ценное – человеческую жизнь", - сказал президент Украины.

Встреча Зеленского и Нетаньяху: как это было

Зеленский призвал международное сообщество объединить усилия для недопущения проявлений антисемитизма и нетерпимости на расовой или национальной почве.

"Нельзя допустить снова! Вечная память жертвам Бабьего Яра, вечная память жертвам Второй мировой войны", - подчеркнул президент Украины.

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Израиль, Биньямин Нетаньяху, Бабий Яр, Владимир Зеленский.
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