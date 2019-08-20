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Сегодня состоится встреча Гройсмана и Нетаньяху

Сегодня состоится встреча Гройсмана и Нетаньяху
09:11 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины:После встречи с президентом Зеленским Нетаньяху пообщается с Гройсманом.

Во вторник, 20 августа, в Киеве состоится встреча Премьер-министра Украины и Государства Израиль Владимира Гройсмана и Беньямина Нетаньяху.

Об этом сообщается на Правительственном портале.

“20 августа 2019 года с участием Премьер-министра Украины Владимира Гройсмана и Премьер-министра Государства Израиль Беньямина Нетаньяху состоится встреча по сотрудничеству между Украиной и Государством Израиль в сферах сельского хозяйства, IT-сектора, энергетического сектора, пищевой промышленности, фармацевтики, а также транспортной отрасли”, - говорится в сообщении.

Главные события 19 августа: Зеленский и Нетаньяху, Макрон и Путин, увольнение врио главы Николаевской ОГА

Встреча начнется в 10.00 в отеле InterContinental Kyiv (зал «Золотые ворота», ул. Большая Житомирская, 2A).

Как сообщалось, Нетаньяху находится в Украине с двухдневным визитом.

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Кабинет Министров, Израиль, Кабмин, Владимир Гройсман, Беньямина Нетаньяху.
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