Сегодня состоится встреча Гройсмана и Нетаньяху

Новости Украины:После встречи с президентом Зеленским Нетаньяху пообщается с Гройсманом.

Во вторник, 20 августа, в Киеве состоится встреча Премьер-министра Украины и Государства Израиль Владимира Гройсмана и Беньямина Нетаньяху.

Об этом сообщается на Правительственном портале.

“20 августа 2019 года с участием Премьер-министра Украины Владимира Гройсмана и Премьер-министра Государства Израиль Беньямина Нетаньяху состоится встреча по сотрудничеству между Украиной и Государством Израиль в сферах сельского хозяйства, IT-сектора, энергетического сектора, пищевой промышленности, фармацевтики, а также транспортной отрасли”, - говорится в сообщении.

Встреча начнется в 10.00 в отеле InterContinental Kyiv (зал «Золотые ворота», ул. Большая Житомирская, 2A).

Как сообщалось, Нетаньяху находится в Украине с двухдневным визитом.