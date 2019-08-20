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Нетаньяху: Украина откроет представительство в Иерусалиме

Нетаньяху: Украина откроет представительство в Иерусалиме
10:32 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины:Власти Украины пока не прокомментировали слова премьер-министра Израиля о представительстве в Иерусалиме.

Премьер-министр Государства Израиль Биньямин Нетаньяху пригласил Президента Украины Владимира Зеленского в Иерусалим.

Об он сказал во время совместного брифинга с Зеленским в понедельник в Киеве.

"Я здесь был 20 лет назад и вижу произошедшие изменения, вижу ваше желание ускорить эти изменения. Итак, хочу воспользоваться возможностью и пригласить вас в Иерусалим. Мы уже согласились, что это будет на следующей неделе... Ну, если не на следующей неделе, то, по крайней мере, очень скоро. Приглашаем в нашу столицу", - сказал Нетаньяху.

Он добавил, что "обе наши страны являются молодыми, наши народы имеют очень много общего в течение веков".

"Происшествие с хлебом": Нетаньяху сделал заявление

Напомним, премьер-министра Государства Израиль Биньямин Нетаньяху находится с двухдневным визитом в Киеве. Это первый за последние 20 лет визит в Украину главы правительства Израиля.

Напомним, в Киеве прошла официальная встреча Зеленского и Нетаньяху.

Президент Украины доложил, что переговоры с премьером Израиля начались с вопроса войны и безопасности.

"Благодарю наших партнеров за неизменную поддержку территориальной целостности Украины, и стойку позицию по войне на востоке Украины и аннексии Крыма со стороны Российской Федерации", - заявил Владимир Зеленский.

Также стороны сообщили, что Украина и Израиль начнут работу по расширению соглашения о зоне свободной торговли (ЗСТ) между странами на сферу услуг и создадут центры высокотехнологичного развития для обмена опытом.

После переговоров официальные представители Украины и Государства Израиль подписали четыре документа о сотрудничестве.

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Киев, Израиль, Иерусалим, Биньямин Нетаньяху, Владимир Зеленский.
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