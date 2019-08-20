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Сытник опроверг слухи о прослушке зама Луценко

Сытник опроверг слухи о прослушке зама Луценко
11:49 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Фейсбук

Новости Украины:Директор НАБУ Артем Сытник назвал слухами об установке прослушивающих спецсредств в кабинете заместителя Юрия Луценко.

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник назвал слухами информацию о несанкционированной установке прослушивающих спецсредств в служебном кабинете заместителя генерального прокурора Анжелы Стрижевской.

Об этом Сытник сказал журналистам. «Не хочу комментировать слухи», - заявил Сытник.

На уточняющий вопрос, соответствует или не соответствует информация о несанкционированном прослушивании действительности, Сытник повторил: «Не буду комментировать слухи».

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Пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган заявила, что в служебном кабинете заместителя генерального прокурора Анжелы Стрижевской были выявлены несанкционированные прослушивающие спецсредства. «В субботу в служебном кабинете заместителя генерального прокурора было обнаружено несанкционированные прослушивающие спецсредства. На место была вызвана следственно-оперативная группа СБУ, которая зафиксировала данный факт. Мы связываем это с тем, что именно этот заместитель - Анжела Стрижевская - является руководителем прокурора, поддерживающего админпротокол в отношении А.Сытника», - сообщила Сарган.

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Все по теме:

Юрий Луценко, СБУ, Генпрокуратура, Лариса Сарган, Артем Сытник, Анжела Стрижевская.
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