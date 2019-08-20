Гендиректор 1+1 ушел в отставку

Новости Украины:Александр Ткаченко уволился в связи с избранием народным депутатом, новым генпрокурором станет Вячеслав Миенко.

Об этом сообщает пресс-служба "Группы 1+1 медиа", комментарий Ткаченко Лига.net

Гендиректор 1+1 медиа Александр Ткаченко уволился с занимаемой должности в связи с избранием народным депутатом, но останется Почетным президентом компании.

"Поскольку генеральный директор 1+1 медиа Александр Ткаченко избран народным депутатом ВРУ и не может совмещать эту деятельность с работой в исполнительном органе, 16-го августа Наблюдательным советом было рассмотрено его заявление и принято решение об увольнении с должности",- акцентирует Александр.

"Свою долю в "плюсах" в 5% продаю инвестиционной компании. Есть хорошая компания, наконец-то буду при деньгах",- заявил Ткаченко.

Другой бизнес, по его словам, он передал в управление юридической компании, названия которой не уточнил.

Ткаченко также добавил, что журналисты, которые владеют долями холдинга и стали депутатами, тоже собираются продавать свои доли в компании.

Новым гендиректором ООО ТРК "Студия 1+1" с 19 августа назначен Вячеслав Миенко.