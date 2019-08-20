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В "Слуге народа" назвали кандидатов на роль спикеров Верховной Рады

В "Слуге народа" назвали кандидатов на роль спикеров Верховной Рады
15:19 Сегодня Телеграф Фото: Twitter

Новости Украины:Представители ”Слуги народа” делегируют Разумкова и Стефанчука на должности председателя и первого заместителя председателя Верховной Рады Украины.

Сегодня на заседании подгруппы Подготовительной депутатской группы представители партии "Слуга народа" сообщили, что делегируют Дмитрия Разумкова и Руслана Стефанчука на должности председателя и первого заместителя председателя Верховной Рады.

Об этом журналистам после заседания подгрупп Подготовительной депутатской группы сообщил новоизбранный народный депутат от партии "Европейская солидарность" Артур Герасимов.

На вопрос, были ли уже какие-то предварительные договоренности вокруг того, кто может занять кресла вице-спикеров, Герасимов ответил: "Сегодня на подгруппе было озвучено от фракции "Слуга народа", что они делегируют Дмитрия Разумкова и Руслана Стефанчука на позиции спикера и первого вице-спикера... Что касается вице-спикера, то пока нет таких вещей, потому что идут проговаривания".

В свою очередь, Разумков, отвечая на вопрос о его и Стефанчука кандидатурах в президиум парламента, отметил, что за эти назначения еще должен голосовать парламент.

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На уточнение, подтверждает ли он выдвижение их кандидатур, Разумков сказал: "Партия предложит, скорее всего, именно такие кандидатуры на вышеуказанные должности".

Кроме того, на вопрос, кто будет заместителем председателя ВР, Разумков ответил, что эту должность "Слуга народа" предложила своим коллегам по парламенту.

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Верховная Рада, "Слуга народа", Дмитрий Разумков, Руслан Стефанчук.
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