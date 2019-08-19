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Арахамия о кандидатах в новый Кабмин: Мы хотим удивить всех людей

Арахамия о кандидатах в новый Кабмин: Мы хотим удивить всех людей
17:46 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины:Арахамия заявил, что определенность по претендентам на посты в будущем Кабмине есть процентов на 70.

Претендент на должность главы фракции "Слуга народа" в будущей Верховной Раде Давид Арахамия отмечает, что определенность по потенциальным претендентам на посты в будущем Кабинете министров Украины есть уже где-то на 70%.

"Сейчас как раз этот процесс продолжается. Чтобы это сделать за два дня (о чем сказал на днях представитель президента Владимира Зеленского в Кабмине, избранный нардепом Андрей Герус – Ред.), нужно готовиться пару недель. Я думаю, что на сегодняшний день готовность где-то процентов на 70. Я имею в виду шорт-листы, это 3-4 кандидата (на должности в Кабмине - Ред.) на рассмотрение парламента", - сказал он журналистам в понедельник, отвечая на вопрос агентства "Интерфакс-Украина".

Отвечая на вопрос о том, возможно ли какое-то рейтинговое голосование по кадровым вопросам, Арахамия сказал: "Вот сейчас и определяемся. Я думаю, нужно, чтобы в конце был один, но всегда есть такие ситуации, когда, например, есть два хороших кандидата, одного выбрали министром, а другой может быть заместителем министра. И это нормальная ситуация, потому что мы ориентируемся на технократическое правительство. Это должны быть профессионалы, но это не должно быть таким политическим процессом".

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Он отметил, что новоизбранные депутаты от "Слуги народа" 29 августа хотят "удивить всех людей, но чтобы удивить, об этом пока не стоит говорить".

"Сейчас главное - это состав комитетов и направления из деятельности, потому что от нас ждут не шоу, в работу. Мы хотим удивить работой", - добавил Арахамия.

Он также указал, что поскольку является "возможным главой фракции", то не может быть руководителем какого-либо парламентского комитета.

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Кабмин, "Слуга народа", Давид Арахамия.
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