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В "Голосе" отказались от поста председателя Верховной Рады

В "Голосе" отказались от поста председателя Верховной Рады
16:36 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Новости Украины:Заместитель партии подтвердил, что "Голос" не будет претендовать на спикера Верховной Рады Украины.

Партия "Голос" отказалась от должности заместителя председателя Верховной Рады, сообщил заместитель главы партии Ярослав Юрчишин.

"Да, это отвечает действительности", - сказал Юрчишин журналистам во вторник в Киеве.

Он пояснил, что должность вице-спикера "имеет преимущественно церемониальные позиции". "Поэтому в данном случае нас не интересует политическая должность – нас интересуют профессиональные должности", - сказал замглавы партии "Голос".

По его словам, политические силы, "для которых политическое позиционирование более важно, чем профессиональное, могут претендовать на должность вице- спикера".

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Юрчишин отметил, что если бы "Голосу" предлагали позицию первого вице-спикера Рады, которая имеет не только политические, но и управленческие функции, то "за такую должность можно было бы побороться". "Достойные кандидатуры у нас есть", - сказал Юрчишин.

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Верховная Рада, Ярослав Юрчишин, Партия Голос.
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