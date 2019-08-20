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Вторник, 20.08.2019
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Зеленский выдал новый указ о доступе к публичной информации

Зеленский выдал новый указ о доступе к публичной информации
16:49 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: president.gov.ua

Новости Украины:Исходя из указа президента Украины обеспечивать доступ к публичной информации будет специальный департамент ОП.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым определил Департамент доступа к публичной информации Офиса президента специальным структурным подразделением, которое организует в установленном порядке доступ к публичной информации.

Согласно обнародованному на сайте главы государства во вторник днем указу № 606/2019, указанный департамент также отвечает за рассмотрение, обработку, учет, систематизацию, анализ и предоставление ответов на запросы на информацию, поступающих к президенту Украины, офису президента Украины, а также предоставляет консультации при оформлении таких запросов.

Данный указ президент издал с целью обеспечения выполнения закона Украины "О доступе к публичной информации".

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Этим же указом Зеленский постановил признать утратившими силу указы президента от 5 мая 2011г № 548 "О первоочередных мерах по обеспечению доступа к публичной информации во вспомогательных органах, созданных президентом Украины" от 17 ноября 2014г № 883 "О внесении изменений в указ президента Украины от 5 мая 2011 № 548".

"Настоящий указ вступает в силу со дня его опубликования", - говорится в указе.

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Указ, Указ президента, Владимир Зеленский.
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