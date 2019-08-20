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Не все фракции делегировали своего представителя в каждый комитет - пресс-служба "Слуги народа"

Не все фракции делегировали своего представителя в каждый комитет - пресс-служба "Слуги народа"
20:42 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Новости Украины:В партии "Слуга народа" ожидают кандидатур в парламентские комитеты от некоторых фракций.

Не все будущие фракции в своевременно делегировали своего представителя в каждый комитет, как того требует закон, сообщила руководитель пресс-офиса партии "Слуга народа" Евгения Кравчук.

На своей странице в соцсети Фейсбук она написала, что сегодня прошло заседание первой подгруппы Подготовительной депутатской группы.

Представители партии "Слуга народа" предложили свое видение количественного состава и возможного представительства в каждом из комитетов других политических сил.

"К сожалению, не все фракции смогли своевременно делегировать своего представителя в каждый комитет, как того требует закон. Однако мы надеемся, что они заинтересованы в эффективной и быстрой работе подготовительной депутатской группы и предложат свои кандидатуры уже завтра", - написала Кравчук.

В "Слуге народа" назвали кандидатов на роль спикеров Верховной Рады

Ранее во вторник вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе, избранная народным депутатом по спискам партии "Европейская солидарность", опубликовала на своей странице в соцсети Фейсбук проект к заседанию подгруппы 1 по распределению комитетов. Согласно нему, у партии "Голос" нет ни одного представителя в шести комитетах.

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Верховная Рада, "Слуга народа", Евгения Кравчук.
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