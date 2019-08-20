Президент Группы Всемирного банка едет в Украину

Новости Украины:Новый президент Группы Всемирного банка приедет в Украину с первым визитом, чтобы обсудить земельную реформу.

Президент Группы Всемирного банка (ВБ) Девид Малпасс впервые посетит Украину 22 августа, сообщил ВБ на сайте во вторник.

"Это будет первый визит г-на Мопласса в Украину после того, как 9 апреля 2019 года он занял должность президента Группы Всемирного банка", - указывается в сообщении.

Как указал ВБ, Малпасс встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским 23 августа. Помимо этого, он проведет встречи с министром финансов Оксаной Маркаровой, главой Национального банка Яковом Смолием, а также с мэрами городов, народными депутатами, представителями банковского сектора, фермерами и представителями частного сектора.

"В ходе визита г-н Малпасс обсудит планы реализации в Украине экономических реформ, направленных на создание новых рабочих мест и более широких возможностей для народа Украины", - говорится в сообщении.