Арахамия: Рада в первые дни работы утвердит новое правительство

Новости Украины:Новоизбранный депутат Давид Арахамия заявил, что в первые дни работы Верховной Рады будет принят новый состав правительства включая Премьер-министра.

В первый день работы новоизбранная Верховная Рада рассмотрит большое количество вопросов и будет работать до тех пор, пока не сформирует новое правительство и не назначит нового Премьер-министра.

Об этом заявил член Национального инвестиционного совета, новоизбранный народный депутат от "Слуги народа" Давид Арахамия, отвечая на вопрос о запланированных решения Рады на первом заседании.

"Очень интересные (решение - ред.). Думаю, что журналистам надо готовиться 29 работать круглосуточно. Покупайте кофе, чтобы не спать. 29-го страна ждет перемен и новостей. Все узнают очень много, будет много новостей", - сказал он.

Арахамия также подтвердил, что парламент планирует утвердить новый состав правительства и назначить его руководителя.

Отвечая на вопрос, останется ли на посту кто-то из "старой" правительственной команды, Арахамия отметил: "Я точно знаю, что один (человек — ред.) точно будет (останется на посту. - ред.)". В то же время он не подтвердил и не опроверг, что речь идет о министре внутренних дел Арсене Авакове.

Верховная Рада IX созыва в четверг, 29 августа, соберется на свое первое заседание.