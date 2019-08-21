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ЦИК зарегистрировала 320 депутатов нового созыва

ЦИК зарегистрировала 320 депутатов нового созыва
17:37 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины:По партийным спискам прошли 160 депутатов, по мажоритарке 150.

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) зарегистрировала уже 166 народных депутатов, избранных по партийным спискам на внеочередных выборах в Верховную Раду, и 155 - избранных в мажоритарных избирательных округах.

Как сообщает в среду пресс-служба ЦИК, на основании протокола о результатах внеочередных выборов народных депутатов Украины в общегосударственном многомандатном избирательном округе (ОМИО) Комиссия зарегистрировала 47 народных депутатов, избранных на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года: 26 – от партии "Слуга народа", 8 депутатов – от "Оппозиционной платформы - За жизнь", 8 - от "Европейской солидарности", 5 – от ВО Батькивщина".

ЦИК зарегистрировала еще 93 нардепа

Также на основании соответствующих протоколов о результатах внеочередных выборов народных депутатов в одномандатных избирательных округах Центризбирком зарегистрировал 36 народных депутатов Украины, избранных на внеочередных парламентских выборах в одномандатных избирательных округах (ОВО).

"Таким образом, по состоянию на 21 августа Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 321 народного депутата Украины: 166 - избранных в ОМИО и 155 - избранных в ОВО", - сказано в сообщении.

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Верховная Рада, Выборы, Депутаты, ЦИК.
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