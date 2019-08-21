ТКГ в Минске позитивно оценила "режим тишины" с 21 июля

Новости Украины:В ТКГ отмечают, что "режим тишины" имеет благоприятное воздействие на ситуацию по безопасности на Донбассе.

Трехсторонняя контактная группа (ТКГ) в Минске отмечает важность сохранения "режима тишины" перед началом нового учебного года, сообщила пресс-секретарь второго президента Украины, представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарья Олифер.

"Трехсторонняя контактная группа отметила, что в целом "режим тишины", объявленный 21 июля 2019 года, имеет благоприятное воздействие на ситуацию по безопасности на Донбассе, хотя, к сожалению, не обошлось без потерь", - написала она по итогам заседания ТКГ в Минске на своей странице в соцсети Фейсбук в среду.

Она подчеркнула, что дальнейшее бессрочное соблюдение режима тишины особенно важно в контексте начала нового учебного года.

Кроме того, Олифер сообщила, что социально-экономическая подгруппа ТКГ в рамках своей работы поднимала вопрос бесперебойного водоснабжения всей территории Донбасса.

"Все участники подгруппы согласились, что большего внимания требует вопрос возврата украинской государственной и частной собственности на территории ОРДЛО, поскольку эта проблема является ключевой", - указала она.