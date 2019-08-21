Скачать
Среда, 21.08.2019
Завтра Украина готова начать ремонт моста в Станице Луганской
Завтра Украина готова начать ремонт моста в Станице Луганской
"Список Сенцова": в Лефортово подтвердили о переводе украинских заключенных
"Список Сенцова": в Лефортово подтвердили перевод
Стал известен список сеяных на US Open
Стал известен список сеяных на US Open
Танцы со звездами 2019: одна из участниц травмировалась
Танцы со звездами 2019: одна из участниц травмировалась

ТКГ в Минске позитивно оценила "режим тишины" с 21 июля

ТКГ в Минске позитивно оценила "режим тишины" с 21 июля
19:07 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:В ТКГ отмечают, что "режим тишины" имеет благоприятное воздействие на ситуацию по безопасности на Донбассе.

Трехсторонняя контактная группа (ТКГ) в Минске отмечает важность сохранения "режима тишины" перед началом нового учебного года, сообщила пресс-секретарь второго президента Украины, представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарья Олифер.

"Трехсторонняя контактная группа отметила, что в целом "режим тишины", объявленный 21 июля 2019 года, имеет благоприятное воздействие на ситуацию по безопасности на Донбассе, хотя, к сожалению, не обошлось без потерь", - написала она по итогам заседания ТКГ в Минске на своей странице в соцсети Фейсбук в среду.

Она подчеркнула, что дальнейшее бессрочное соблюдение режима тишины особенно важно в контексте начала нового учебного года.

Кроме того, Олифер сообщила, что социально-экономическая подгруппа ТКГ в рамках своей работы поднимала вопрос бесперебойного водоснабжения всей территории Донбасса.

"Все участники подгруппы согласились, что большего внимания требует вопрос возврата украинской государственной и частной собственности на территории ОРДЛО, поскольку эта проблема является ключевой", - указала она.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Минск, Леонид Кучма, Минские договоренности, Дарка Олифер, ТКГ.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Парубий отправится в Литву: подробности
02 Гороскоп на завтра, 21 августа 2019: все знаки Зодиака
03 Гороскоп на сегодня, 21 августа 2019: все знаки Зодиака
04 Красивые поздравление с днем рождения 21 августа
05 Главные события 20 августа: Гройсман и Нетаньяху, указ Зеленского, кандидаты на пост спикера Верховной Рады
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Президенты Финляндии и России обсудили Украину
Президенты Финляндии и России обсудили Украину
Зеркаль исключила работу послом Украины в США
Зеркаль исключила работу послом Украины в США
Заряжайся на вокзалах и в поездах: Укрзализныця установит розетки с USB-портами
Укрзализныця установит розетки с USB-портами
Ларри Кинг подал на развод со своей седьмой женой: подробности
Ларри Кинг подал на развод со своей седьмой женой: подробности
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь