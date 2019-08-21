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Завтра Украина готова начать ремонт моста в Станице Луганской

Завтра Украина готова начать ремонт моста в Станице Луганской
20:22 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Фейсбук

Новости Украины:Украинская сторона проинформировала об этом представителя ОБСЕ в ТКГ.

Украинская сторона на заседании Трехсторонней контактной группы по Донбассу сообщила о готовности начать ремонт моста в Станице Луганской 22 августа.

Об этом сообщила в Facebook пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ, экс-президента Леонида Кучмы, Дарка Олифер.

"Украинская сторона проинформировала представителя ОБСЕ в ТКГ Мартина Сайдика относительно выполнения взятых на себя обязательств по завершению разминирования в районе моста в Станице Луганской и готовности начать ремонт перехода с первой половины дня 22 августа 2019 г.", - написала она.

При этом, отметила она, однозначно к началу восстановительных работ на мосту должен быть демонтирован блокпост боевиков ОРЛО. В дальнейшем демонтаж фортификационных сооружений с обеих сторон в районе КПВВ "Станица Луганская" должен проходить одновременно и зеркально.

ТКГ в Минске позитивно оценила "режим тишины" с 21 июля

По словам Олифер, была достигнута договоренность, что все работы по мосту должны проходить в тесной координации со Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ.

Также, как сообщила Олифер, Трехсторонняя контактная группа отметила, что в целом режим тишины, объявленный 21 июля, имеет благоприятное воздействие на ситуацию безопасности на Донбассе, хотя, к сожалению, не обошлось без потерь. Дальнейшее бессрочное соблюдение режима тишины особенно важно в контексте начала нового учебного года, подчеркнула она.

Кроме того, пресс-секретарь Кучмы сообщила, что продолжается конструктивная работа над взаимным освобождением удерживаемых лиц.

Одним из приоритетов работы социально-экономической подгруппы она назвала бесперебойное водоснабжение всей территории Донбасса, поэтому продолжается поиск путей улучшения гуманитарной ситуации для всех жителей Донецкой и Луганской областей. Все участники подгруппы согласились, сообщает Олифер, что большего внимания требует вопрос возврата украинской государственной и частной собственности на территории ОРДЛО, поскольку эта проблема является ключевой.

Как сообщалось, на предыдущем заседании ТКГ 31 июля стороны договорились о начале 1 августа разминирования прилегающих к мосту в Станице Луганской территорий. Также была достигнута договоренность, что последующий демонтаж фортификационных сооружений в районе Станицы Луганской должен быть одновременным и зеркальным. Вместе с тем российские оккупанты, по данным СЦКК, сорвали такой синхронный демонтаж.

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ОБСЕ, Мост, Минск, Станица-Луганская, Минские переговоры, ОРДЛО, ТКГ.
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