На встрече Зеленского и Трампа в Варшаве будут подписаны документы

Новости Украины:В Министерстве иностранных дел убеждены, что лидеры Украины и США проведут интересную встречу.

На встрече президента Украины Владимира Зеленского и президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа в Варшаве в конце августа-начале сентября планируется подписание документов.

Об этом сообщила заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль в эфире "5-го канала".

В частности, ее спросили о том, кто готовит встречу президентов США и Украины. Заместитель министра отметила, что МИД вовлечен в данный процесс.

"Мы отрабатываем часть, которая связана, конечно, с информационно-аналитическим обеспечением, с документами, которые планируется подписать во время встречи в Польше. Отрабатываем наполнение этих встреч. Я думаю, что это будет нормальная, интересная встреча", - добавила Зеркаль.

Напомним, 9 августа временно поверенный США в делах Украины Уильям Тейлор заявил, что время и дата официальной встречи Зеленского и Трампа пока не согласована из-за их плотных графиков, но оба президента имеют желание пообщаться в Варшаве, поскольку будут присутствовать там в конце августа-начале сентября по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны, а также пообщаться в Нью-Йорке на полях генеральной ассамблеи ООН.

В конце июля специальный представитель Государственного департамента США по делам Украины Курт Волкер сообщил, что Соединенные Штаты не выдвигали Украине условий для проведения встречи Трампа и Зеленского в Вашингтоне.