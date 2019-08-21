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Безсмертного в ТКГ сменит экс-посол Украины в ЮАР

Безсмертного в ТКГ сменит экс-посол Украины в ЮАР
23:45 Ср, 21 Август 2019 Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Украины:Гребенюк заменит Безсмертного в Трехсторонней контактной группе.

Вместо Романа Бессмертного Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы в Минске будет представлять дипломат Валерий Гребенюк

Как сообщает Радио Свобода, об этом заявил специальный представитель действующего председателя ОБСЕ в Украине и в ТКГ посол Мартин Сайдик.

По его словам, 21 августа политическая подгруппа продолжала обсуждать так называемую "формулу Штайнмайера", возможную амнистию и проведение местных выборов на оккупированной части Донбасса.

Отмечается, что Гребенюк работал консулом Украины в США, был начальником консульско-правового управления МИД Украины, руководителем Главной службы внешней политики Секретариата президента Виктора Ющенко, с 2008 до 2014 года занимал должность посла Украины в Южно-Африканской Республике и по совместительству в Намибии, Замбии и Зимбабве.

В 2014 году назначен дипломатическим советником Службы безопасности Украины. 

В ОБСЕ назвали дату следующего заседания ТКГ

Как сообщалось ранее, 9 июля президент Украины Владимир Зеленский уполномочил Романа Бессмертного представлять Украину в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы вместо Александра Моцика.

13 августа Зеленский освободил Бессмертного от исполнения обязанностей представителя Украины в ТКГ. Бессмертный представлял Украину в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы с 2015 года.

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ОБСЕ, Роман Безсмертный, Валерий Гребенюк, Минские соглашения, Мартин Сайдик, ТКГ.
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