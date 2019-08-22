Скачать
Четверг, 22.08.2019
Зеленский прокомментировал новости о возвращении РФ в "Большую восьмерку"
Зеленский прокомментировал новости о возвращении РФ в "Большую восьмерку"
Макрон: Возвращение России в G7 без решения ситуации в Украине будет ошибкой
Макрон: Возвращение РФ в G7 без решения ситуации в Украине будет ошибкой
Названа официальная дата боя Головкин - Деревянченко
Названа официальная дата боя Головкин - Деревянченко
Немецкий стартап презентовал футуристическое летающее такси
Немецкий стартап презентовал футуристическое летающее такси

МИД позитивно оценило год культурного сотрудничества Украины и Австрии

МИД позитивно оценило год культурного сотрудничества Украины и Австрии
04:55 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины:Год австрийской культуры в Украине и украинской культуры в Австрии и прошел успешно.

Заместитель министра иностранных дел Павла Климкина Елена Зеркаль и новый посол Австрии в Украине Гернот Пфандлер положительно оценили состояние двустороннего сотрудничества государств, сообщила пресс-служба МИД.

"Улучшение делового климата в нашей стране стало предпосылкой растущего интереса австрийских инвесторов к украинскому рынку. Год украинской культуры в Австрии и австрийской культуры в Украине был отмечен положительно", - говорится в сообщении МИД на странице в Фейсбуке в ночь на четверг.

Кроме того Зеркаль подчеркнула важность постоянной поддержки Австрией реформ в Украине, в том числе практической помощи в восстановлении и защите Карпатского леса.

В свою очередь посол Австрии отметил, что "общее историческое и культурное наследие Украины и Австрии наряду с амбициями по углублению экономического и инвестиционного сотрудничества в значительной степени объединяют интересы наших стран".

Зеркаль исключила работу послом Украины в США

Также он вручил Зеркаль копии верительных грамот.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, МИД, Австрия, Елена Зеркаль, Гернот Пфандлер.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на завтра, 22 августа 2019: все знаки Зодиака
02 "Список Сенцова": в Лефортово подтвердили о переводе украинских заключенных
03 Военнослужащим будут засчитывать периоды службы в страховой стаж
04 Гройсман назвал главное условие для возвращения России в G8
05 Завтра Украина готова начать ремонт моста в Станице Луганской
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
&quot;Пожелал ему успехов&quot;: Щерба встретился с новым послом Австрии
"Пожелал ему успехов": Щерба встретился с новым послом Австрии
&quot;Не вариант&quot;: Макрон не соглашается на пересмотр сделки ЕС и Британии по Brexit
Макрон не соглашается на пересмотр сделки по Brexit
Суд оставил под стражей четырех экс-беркутовцев
Суд оставил под стражей четырех экс-беркутовцев
Новый сбой в работе Instagram и Facebook: пользователи не могут &quot;залогиниться&quot;
Новый сбой в работе Instagram и Facebook: пользователи не могут "залогиниться"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь