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Украина и Египет обсудили сотрудничество в сфере энергетики

Украина и Египет обсудили сотрудничество в сфере энергетики
11:05 Сегодня Телеграф Укринформ Фото:egypt.mfa.gov.ua

Новости Украины:Украина и Египет обсудили возможное сотрудничество в энергетической сфере.

Украина и Египет обсудили пути расширения двустороннего сотрудничества в энергетической сфере и подготовку специалистов этого профиля в высших учебных заведениях нашей страны.

Об этом сообщает пресс-служба Посольства Украины по результатам встречи посла Украины в Арабской Республике Египет Евгения Микитенко с министром нефти и минеральных ресурсов АРЕ Тареком Эль Моллой.

"В ходе беседы стороны обсудили пути расширения двустороннего сотрудничества в энергетической сфере, перспективы деятельности украинских компаний на египетском рынке, а также вопросы обучения граждан Египта в украинских заведениях высшего образования инженерного и нефтегазового профиля", - говорится в сообщении.

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Как известно, НАК "Нафтогаз Украины" реализует в Египте крупнейший инвестиционный проект за рубежом. Стоимость государственных инвестиций Украины в АРЕ с момента начала проекта в виде капитальных вложений и выполненных филиалом НАК "Нафтогаз Украины" - ГП “Закордоннафтогаз” работ на месторождении Алам Эль-Шавиш в Западной пустыне АРЕ, по состоянию на май 2019 года составляет около 500 млн долл. США.

 

 

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Украина, Египет, Энергетика, Сотрудничество.
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