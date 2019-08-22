Скачать
Четверг, 22.08.2019
Разумков не исключил появление нового Кабмина уже 29 августа
Разумков не исключил появление нового Кабмина уже 29 августа
ГБР снова вызывает Порошенко на допрос
ГБР снова вызывает Порошенко на допрос
Лига чемпионов: результаты всех матчей 21 августа
Лига чемпионов: результаты всех матчей 21 августа
"Слезы на земле": украинский певец скоро презентует новую песню
"Слезы на земле": украинский певец скоро презентует новую песню

Маас: Возможность урегулировать ситуацию на Донбассе будет в сентябре

Маас: Возможность урегулировать ситуацию на Донбассе будет в сентябре
12:21 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины:Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас сказал, что мирный план урегулирования ситуации на Донбассе появится после формирования парламента и правительства.

Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас заявил, что перспективы мирного урегулирования на Донбассе могут появиться в сентябре - после того, как будет сформировано новое правительство Украины, а также он призвал Россию освободить украинских моряков.

Об этом Маас сказал по итогам переговоров с главой российского МИД Сергеем Лавровым в Москве, информирует DW.

"Перспективы мирного урегулирования конфликта на востоке Украины могут появиться в сентябре - после того, как будет сформировано новое правительство страны, заявил в среду, 21 августа, министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас", - говорится в сообщении.

При этом Маас отметил, что для мирного урегулирования на Донбассе необходимы конструктивные шаги с обеих сторон. "Освобождение украинских моряков могло бы стать важным вкладом России в мирное урегулирование на Донбассе", - отметил немецкий дипломат.

В свою очередь, Лавров на вопрос журналистов, соответствует ли истине информация о том, что российские власти могут до конца августа освободить задержанных в Керченском проливе украинских моряков, ответил, что нужна "кропотливая работа на результат". "Чтобы продвигать эту тему, нужно договариваться не только в принципе, но и согласовывать правовые, технические, организационные аспекты", - заявил он.

МИД Германии и России обсудят Украинский вопрос

На вопрос, продолжатся ли поставки газа через Украину после 2020 года, Лавров заявил, что Украина сама отказалась от покупки газа у России. При этом он назвал строительство газопровода "Северный поток-2" "чисто коммерческим проектом", который повысит энергетическую безопасность Европы и "не задуманный для того, чтобы нанести ущерб Украине". По словам Лаврова, в вопросе поставок газа через Украину после завершения строительства "Северного потока-2" есть конкретные решения, которые позволят снять обеспокоенность, если эту тему не будут пытаться политизировать.

Кроме того, Маас заявил, что Германия призывает Россию и США продлить срок действия Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ или СНВ-3), действие которого истекает через два года. "Германия призывает, и призыв направлен также в адрес США, сделать все, чтобы договор СНВ-3 был продлен. Нас радует, что между Россией и США идут переговоры об этом", - сказал Маас.

Он отметил, что НАТО не хочет новой ядерной гонки вооружений, которая "была бы опасной для многих людей, не только в Европе". В свою очередь, Лавров заявил, что Россия предложила США принять конкретные шаги для продолжения СНВ-3 и теперь ждет ответа Вашингтона.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

США, ФРГ, Россия, Донбасс, Сергей Лавров, Хайко Маас, Северный поток-2.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Вы будете удивлены: в какой стране самое здоровое питание
02 Военнослужащим будут засчитывать периоды службы в страховой стаж
03 Гороскоп на завтра, 22 августа 2019: все знаки Зодиака
04 "Список Сенцова": в Лефортово подтвердили о переводе украинских заключенных
05 Прогноз погоды в Украине на 22-23 августа: солнце продолжает радовать украинцев
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Аваков: С начала АТО погибло более 450 силовиков
Аваков: С начала АТО погибло более 450 силовиков
Прогноз погоды в Украине на 22-23 августа: солнце продолжает радовать украинцев
Прогноз погоды в Украине на 22-23 августа
Украинцы смогут закупить недорогой газ накануне отопительного сезона
Украинцы смогут закупить недорогой газ
Google, Intel и Microsoft: сервисы объединятся для защиты пользовательских данных
Google, Intel и Microsoft: сервисы объединятся для защиты пользовательских данных
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь