Маас: Возможность урегулировать ситуацию на Донбассе будет в сентябре

Новости Украины:Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас сказал, что мирный план урегулирования ситуации на Донбассе появится после формирования парламента и правительства.

Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас заявил, что перспективы мирного урегулирования на Донбассе могут появиться в сентябре - после того, как будет сформировано новое правительство Украины, а также он призвал Россию освободить украинских моряков.

Об этом Маас сказал по итогам переговоров с главой российского МИД Сергеем Лавровым в Москве, информирует DW.

"Перспективы мирного урегулирования конфликта на востоке Украины могут появиться в сентябре - после того, как будет сформировано новое правительство страны, заявил в среду, 21 августа, министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас", - говорится в сообщении.

При этом Маас отметил, что для мирного урегулирования на Донбассе необходимы конструктивные шаги с обеих сторон. "Освобождение украинских моряков могло бы стать важным вкладом России в мирное урегулирование на Донбассе", - отметил немецкий дипломат.

В свою очередь, Лавров на вопрос журналистов, соответствует ли истине информация о том, что российские власти могут до конца августа освободить задержанных в Керченском проливе украинских моряков, ответил, что нужна "кропотливая работа на результат". "Чтобы продвигать эту тему, нужно договариваться не только в принципе, но и согласовывать правовые, технические, организационные аспекты", - заявил он.

На вопрос, продолжатся ли поставки газа через Украину после 2020 года, Лавров заявил, что Украина сама отказалась от покупки газа у России. При этом он назвал строительство газопровода "Северный поток-2" "чисто коммерческим проектом", который повысит энергетическую безопасность Европы и "не задуманный для того, чтобы нанести ущерб Украине". По словам Лаврова, в вопросе поставок газа через Украину после завершения строительства "Северного потока-2" есть конкретные решения, которые позволят снять обеспокоенность, если эту тему не будут пытаться политизировать.

Кроме того, Маас заявил, что Германия призывает Россию и США продлить срок действия Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ или СНВ-3), действие которого истекает через два года. "Германия призывает, и призыв направлен также в адрес США, сделать все, чтобы договор СНВ-3 был продлен. Нас радует, что между Россией и США идут переговоры об этом", - сказал Маас.

Он отметил, что НАТО не хочет новой ядерной гонки вооружений, которая "была бы опасной для многих людей, не только в Европе". В свою очередь, Лавров заявил, что Россия предложила США принять конкретные шаги для продолжения СНВ-3 и теперь ждет ответа Вашингтона.