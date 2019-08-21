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МИД Германии и России обсудят Украинский вопрос

МИД Германии и России обсудят Украинский вопрос
15:34 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:Кроме Украины на встрече планируется обсудить "Нормандский формат".

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас в ходе визита в Москву планирует обсудить с российским коллегой Сергеем Лавровым тему Украины и переговоров в "нормандском формате", сообщил в среду официальный представитель МИД ФРГ Райнер Бройль.

"Министр сейчас находится на пути в Москву для переговоров с министром иностранных дел... Украина обязательно будет темой на переговорах", - сказал Бройль.

По словам представителя министерства, планируется также обсудить "тему нормандского формата и тему визита российского президента во Францию".

Россия предложила увеличить формат G7 до G10

Ранее, президент Франциии Эммануэль Макрон и президент США Дональд Трамп, обсудили возможность возвращения РФ в состав G8.

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Германия, Украина, МИД, РФ, МИД Германии, Хайко Маас.
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