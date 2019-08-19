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Макрон заявил о возможности проведения "нормандской" встречи через несколько недель

Макрон заявил о возможности проведения "нормандской" встречи через несколько недель
21:12 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости мира:Лидеры "нормандской четверки" рассмотрят возможность проведения встречи через несколько недель.

Президент Франции Еммануэль Макрон заявляет, что вместе с тремя другими лидерами "нормандской четверки" - президентом Украины Владимиром Зеленским, президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и канцлером Германии Ангелой Меркель – рассмотрят возможность проведение встречи в "нормандском формате" через несколько недель.

Как сообщает сайт Кремля, Макрон и Путин проводят переговоры в Борм-ле-Мимозав, на юге Франции.

Перед их началом президент Франции сказал, что на встрече с Путиным обсудит ситуацию в Украине и "о том выборе, который был сделан президентом Зеленским в последнее время, о той позиции, которую он занимал в последнее время".

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"Я знаю, что президент Путин с ним беседовал несколько раз за последние дни. Так что мы сможем об этом поговорить, подготовить будущие встречи и вместе с господином Зеленским, Владимиром Путиным и госпожой Меркель мы постараемся рассмотреть возможность созыва "нормандского формата" через несколько недель", - отметил Макрон.

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Все по теме:

Германия, Украина, Ангела Меркель, Франция, Россия, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Нормандский формат, Эммануэль Макрон.
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