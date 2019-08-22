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ГБР снова вызывает Порошенко на допрос

ГБР снова вызывает Порошенко на допрос
12:49 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины:Допрос пятого перзидента Украины назначен на 3 сентября.

Государственное бюро расследований (ГБР) вызывает на допрос 3 сентября пятого президента Украины, лидера партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко.

Об этом сообщила пресс-секретарь Госбюро Анжелика Иванова.

"Могу лишь подтвердить, что Порошенко вызывается на допрос 3 сентября", - сказала она агентству "Интерфакс-Украина" в четверг.

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В то же время она отметила, что не имеет санкции на разглашение времени допроса, а также уголовного производства, в рамках которого планируется проведение следственных действий.

Как сообщалось, 12 августа после допроса пятого президента Украины Порошенко в ГБР как свидетеля в деле о возможном уклонении от уплаты налогов при покупке телеканала "Прямой" директор Госбюро Роман Труба сообщил, что следующий допрос Порошенко может проводиться с использованием полиграфа.

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Допрос, ГБР, Государственное бюро расследований, Петро Порошенко.
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