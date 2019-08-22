Подготовительное заседание группы ВР может состояться уже завтра

Новости Украины:Глава партии "Слуга Народа" Дмитрий Разумков считает, что заседание группы ВР может состояться 23 августа.

Общее заседание подготовительной депутатской группы из числа новоизбранных народных депутатов ориентировочно состоится 23 августа

Об этом журналистам в четверг сказал председатель подготовительной группы - глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков,.

"Я думаю, что оно (заседание подготовительной группы - ред.) будет завтра, но пока я не знаю, когда точно. Это я буду предлагать. Но надо будет еще послушать вопросы и предложения коллег. Но у нас есть достаточно большое количество вопросов готовых, которые надо было бы проголосовать и проговорить", - отметил Разумков.

В то же время на уточняющий вопрос, есть ли вероятность этого заседания в четверг, 22 августа, политик ответил:

"Я думаю, что нет, мы не планировали, насколько мне известно".

Как сообщалось ранее, первое торжественное заседание Верховной Рады девятого созыва состоится 29 августа.