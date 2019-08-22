Подготовительное заседание группы ВР может состояться уже завтра

Общее заседание подготовительной депутатской группы из числа новоизбранных народных депутатов ориентировочно состоится 23 августа
Об этом журналистам в четверг сказал председатель подготовительной группы - глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков,.
"Я думаю, что оно (заседание подготовительной группы - ред.) будет завтра, но пока я не знаю, когда точно. Это я буду предлагать. Но надо будет еще послушать вопросы и предложения коллег. Но у нас есть достаточно большое количество вопросов готовых, которые надо было бы проголосовать и проговорить", - отметил Разумков.
В то же время на уточняющий вопрос, есть ли вероятность этого заседания в четверг, 22 августа, политик ответил:
"Я думаю, что нет, мы не планировали, насколько мне известно".
Как сообщалось ранее, первое торжественное заседание Верховной Рады девятого созыва состоится 29 августа.