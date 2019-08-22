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Климпуш-Цинцадзе: "Евросолидарность" не претендует на место вице-спикера

Климпуш-Цинцадзе: "Евросолидарность" не претендует на место вице-спикера
13:36 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины:Иванна Климпуш-Цинцадзе ответила, что из партии "Европейской солидарности" не претендуют на место вице-спикера.

Партия "Европейская солидарность" не претендует на должность вице-спикера в Верховной Раде IX созыва, заявляет избранная народным депутатом Верховной Рады 9-го созыва от партии Иванна Климпуш-Цинцадзе.

"Мы не подавали своей кандидатуры на должность вице-спикера", - сказала Климпуш-Цинцадзе журналистам в четверг в Киеве.

Она объяснила это тем, что "Евросолидарность" претендует на "руководство разных комитетов".

"Мы считаем, что как минимум 11 человек из "Европейской солидарности" могут занимать по пропорциональному распределению должности или председателей, или первых заместителей, или секретарей комитетов", - отметила Климпуш-Цинцадзе.

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Она также добавила, что никаких предложений в адрес "Евросолидарности" от "Слуги народа" касательно участия их представителей в будущем Кабмине не поступало.

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Все по теме:

Верховная Рада, Кабмин, Вице-спикер, Иванна Климпуш-Цинцадзе, "Слуга народа", Европейская солидарность.
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