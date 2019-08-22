"Интернет-тролли" заблокировали страничку в соцсетях Кличко

Новости Украины:Киевский городской голова Виталий Кличко заявил о блокировке его страницы в Instagram из-за атаки “интернет-троллей”.

Об этом мэр столицы написал в Facebook.

“Сегодня утром мою официальную страницу в Instagram заблокировали. Причиной стала массированная атака так называемых интернет-«троллей»”, - отметил Кличко.

Мэр Киева назвал эту атаку неуклюжей попыткой закрыть один из популярных каналов, через который он ежедневно общается с украинцами.

“Политика — вещь грязная. И когда у немощных «политиков» нет аргументов и успешно воплощенных дел, они прибегают к подгаживанию”, - убежден он.

Кличко заверил, что в ближайшее время его страница в Instagram снова заработает.