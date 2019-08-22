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В МИД Украины рассказали о подготовке первой встречи Зеленского с Трампом в Варшаве

В МИД Украины рассказали о подготовке первой встречи Зеленского с Трампом в Варшаве
14:52 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины:МИД Украины совместно с Офисом Президента готовят первую встречу Владимира Зеленского с Дональдом Трампом.

Министерство иностранных дел Украины вместе с Офисом Президента ведет подготовку к встрече президентов Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Варшаве на мероприятиях, посвященных 80-летию со дня начала Второй мировой войны.

Об этом в эфире "5 канала" заявила заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль.

"МИД привлечено к этому процессу (подготовке встречи президентов Украины и США в Варшаве - ред.)... Мы отрабатываем часть, связанную, конечно, с информационно-аналитическим обеспечением, с документами, которые планируется подписать во время встречи в Польше. Отрабатываем наполнение этих встреч. Я думаю, что это будет нормальная, интересная встреча", - сказала Зеркаль.

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Как сообщалось ранее, канцелярия президента Польши пригласила на 80-ю годовщину начала войны лидеров стран ЕС, НАТО и "Восточного партнерства". Представители РФ приглашения не получили, что вызвало негативную реакцию в Москве.

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По информации польской стороны, участие в мероприятиях 1 сентября уже подтвердили делегации более 30 стран. Ожидается, что в Варшаву прибудет и Президент Украины Владимир Зеленский.

Президент США Дональд Трамп будет находиться с визитом в Польше с 31 августа по 2 сентября.

Временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор заявил 15 августа, что полноценная встреча президентов Украины и США состоится в Вашингтоне через месяц-два, а в Варшаве в начале сентября или в Нью-Йорке на сессии Генассамблеи ООН ожидается короткая встреча.

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МИД Украины, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Офис Президента.
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