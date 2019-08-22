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Новый спор между Данией и Трампом из-за оборонных расходов

Новый спор между Данией и Трампом из-за оборонных расходов
13:20 Сегодня Телеграф Европейская правда

Новости мира:Между Дональдом Трампом и Данией разгорается новый конфликт об оборонных расходах страны.

Между президентом США и Данией, которые конфликтуют из-за намерения Трампа купить Гренландию, возник новый спор – об оборонных расходах скандинавской страны.

В среду Трамп, который призывает государства-члены НАТО тратить больше денег на оборону, отметил в своем Twitter, что Дания выделяет на оборону всего 1,35% от ВВП. По договоренности, члены Альянса поставили цель достичь показателя 2% от ВВП.

"К сведению, вклад Дании в НАТО составляет лишь 1,35% ВВП. Это богатая страна, и она должна выделять 2%. Мы защищаем Европу, но только 8 из 28 стран НАТО достигли отметки в 2%", - написал Трамп в своем Twitter.

 

Бывший премьер-министр Дании Ларс Люкке Расмуссен в четверг раскритиковал Трампа за его твит. Он сказал, что готовность к обороне - это не только сумма потраченных денег.

"У нас было (пропорционально) столько же жертв в Афганистане, сколько и у США. Мы всегда непреклонны и готовы. Мы не примем, что наша готовность к обороне - это только о процентах. Я говорил это вам на саммите НАТО в Брюсселе в прошлом году ", - написал Расмуссен в ответ Трампу в своем Twitter.

Трамп обиделся на слова премьер-министра Дании

Комментарий Расмуссена углубил напряжение между Данией и США, которая возникла после того, как Трамп отменил визит в страну. Президент США назвал заявление нынешнего премьера Метте Фредериксен "отвратительной", когда она отвергла его идею покупки Гренландии как абсурдную.

Трамп решил не совершать визит в Данию в начале сентября из-за нежелания страны обсуждать продажу Гренландии.

Дания не хочет продавать Гренландию: Трамп отменил встречу с премьером

По данным источников, Трамп обсуждал возможность предложить правительству Дании выплаты в размере $600 млн в год за передачу автономии Гренландии.

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США, НАТО, Дания, Гренландия, ВВП, Дональд Трамп, Метте Фредериксен.
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