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Четверг, 22.08.2019
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Зеленский провел телефонный разговор с Трюдо: что обсуждали

Зеленский провел телефонный разговор с Трюдо: что обсуждали
19:50 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: president.gov.ua

Новости Украины:Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.

В ходе разговора Зеленский и Трюдо обсудили неприемлемость возвращения Российской Федерации в "Большой семерку".

"Глава государства поблагодарил за последовательную позицию Канады касательно невозможности возвращения России в "Большую семерку" в условиях агрессии, которая продолжается на Донбассе, и оккупации Крыма", - сообщается в четверг на сайте президента Украины.

Зеленский также отметил, что в ситуации, когда продолжают гибнуть украинцы, необходимо не возвращать Россию в "Семерку", "а заставлять его выполнять свои обязательства".

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"Владимир Зеленский поблагодарил Джастина Трюдо за готовность придерживаться той же принципиальной позиции о неприемлемости возвращения РФ в "Большую семерку", которую он продемонстрировал еще во время прошлогоднего саммита G7 в Канаде", - говорится в информации.

Также в Офисе президента сообщили, что глава Украинского государства и премьер Канады договорились продолжить обсуждение проблематики противодействия агрессивной политике России и защиты интересов Украины после саммита "Большой семерки" во Франции.

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Россия, Канада, РФ, Владимир Зеленский, Джастин Трюдо.
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