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Новым бизнес-омбудсменом Украины Кабмин назначил бывшего мэра Варшавы

Новым бизнес-омбудсменом Украины Кабмин назначил бывшего мэра Варшавы
00:10 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:Кабинет Министров утвердил назначение бизнес-омбудсменом Украины депутата Сейма Польши.

Кабинет министров Украины 21 августа утвердил решение наблюдательного совета бизнес-омбудсмена об избрании бывшего мэра Варшавы, члена польского парламента Марчина Свенчицкого новым бизнес-омбудсменом.

Соответствующее решение от 21 августа закреплено в распоряжении Кабмина №652-р, которое опубликовано на правительственном портале.
Согласно документу, Свенчицкий займет новую должность с 12 октября.

Как сообщалось ранее, 19 февраля пресс-служба бизнес-омбудсмена сообщила о том, что Альгирдас Шемета не планирует оставаться в должности бизнес-омбудсмена после того, как в мае этого года истечет срок действия его контракта.

Шемета занимал данный пост с декабря 2014 года, до этого он занимал должность еврокомиссара по вопросам налогообложения, таможенным вопросам, статистики, аудита и борьбы с мошенничеством.

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Совет бизнес-омбудсмена Украины был образован в декабре 2014 года в соответствии с Меморандумом о взаимопонимании по поддержке украинской антикоррупционной инициативы, заключенным между правительством Украины, ЕБРР, Организацией экономического сотрудничества и развития, Американской торговой палатой в Украине, Европейской Бизнес Ассоциацией, Федерацией работодателей Украины, Торгово-промышленной палатой Украины и Украинским союзом промышленников и предпринимателей.

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Все по теме:

Украина, Польша, Омбудсмен, Альгирдас Шемета, Марчин Свенчицкий.
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