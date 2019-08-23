Парубий встретился со спикером парламента Литвы

Новости Украины:Пранцкетис предложил формат встреч делегаций Литвы и Украины перед следующей сессией ПАСЕ.

Спикер Сеймаса Литовской Республики Викторас Пранцкетис предложил формат встреч делегаций Литвы и Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы, следующая сессия которой состоится в сентябре.

Как сообщает пресс-служба Верховной Рады, об этом сообщил председатель Верховной Рады Украины VIII созыва Андрей Парубий на брифинге после встречи с спикером литовского парламента.

Также Парубий поблагодарил Литву за поддержку Украины в ситуации с возвращением России в ПАСЕ.

Председатель Верховной Рады считает очень важным, чтобы новая делегация Украины в ПАСЕ, сформированная новоизбранным парламентом, сохранила "преемственность той деятельности, которую проводила предыдущая делегация, и быстро вошла в координацию с нашими друзьями в ПАСЕ".

Он также сообщил, что Пранцкетис предложил формат встреч делегаций Литвы и Украины в ПАСЕ, следующая сессия которой состоится в сентябре, чтобы "скоординировать свои дальнейшие действия".

В ответ на вопрос о дальнейших отношениях между нашими странами в контексте политических изменений в Украине Парубий напомнил, что "Литва поддерживала Украину всегда, независимо от того, какая была власть", и выразил уверенность, что наши отношения и в дальнейшем будут "очень плотные и искренние".

"Я очень надеюсь, что новые депутаты, избранные в парламент, очень быстро поймут, что нет более искреннего, более отважного адвоката Украины, чем Литва. Это большой ресурс на пути в ЕС, который нужно очень ценить", - подчеркнул он.