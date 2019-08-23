Уже готовы вопросы, за которые будут отвечать каждый из 23 комитетов Рады

Подготовительная депутатская группа утвердила перечень вопросов, за которые будет отвечать каждый из 23 комитетов Верховной Рады Украины.
За это решение не проголосовали два представителя партии "Европейская солидарность" Ирина Геращенко и Артур Герасимов.
Геращенко заявила, что политическая сила, которую она представляет, выступает против отмены части полномочий, которые были у комитета ВРУ по вопросам свободы слова.
Также на Подготовительной депутатской группе было утверждено предложение по рассадки народных депутатов в сессионном зале парламента. Как известно, народные депутаты от партии "Слуга народа" будут сидеть по всей территории зала перед президиумом, а за ними будут размещаться депутаты из других фракций и внефракционных депутата.
Также был утвержден план сценария торжественного заседания парламента, которое состоится 29 августа, и определен перечень лиц, которые будут на него приглашены.