Порошенко рассказал о главном достижении Украины за 28 лет независимости

Новости Украины:Пятый президент Украины поздравил украинцев с Днем независимости и поделился мнением о главном достижении страны.

Пятый Президент Украины Петр Порошенко поздравил украинцев с 28-й годовщиной Независимости Украинского государства и заявил, что за это время удалось получить несокрушимое стремление к свободе, духовное единство и веру в общую победу.

Поздравления экс-президент опубликовал на своей странице в Facebook.

"Независимой Украине - 28. 28 лет мы с вами строим свободную Украину. Этот путь до сих пор полон непростых испытаний, но в этой борьбе мы получили главное: несокрушимое стремление к свободе, духовное единство и веру в общую победу", - подчеркнул пятый президент.

Порошенко также уверил, что будет сохранен необратимый курс Украины в ЕС и НАТО, продолжены восстановление армии, утверждение украинского языка и церкви.

"В единстве наша сила, и вместе у нас все выйдет! Искренне поздравляю с Днем Независимости! Слава украинскому народу и слава Украине", - подчеркнул экс-президент.