Скачать
Суббота, 24.08.2019
В Украине появится новый государственный праздник
Зеленский учредил новый праздник
День независимости Украины 2019: онлайн-трансляция
День независимости Украины 2019: онлайн-трансляция
Бокс: украинец Хегай победил россиянина Тихонова (Видео боя)
Бокс: украинец Хегай победил россиянина Тихонова (Видео боя)
Приметы и обряды на 24 августа - День Евпла, Евпатия Коловрата
Приметы и обряды на 24 августа - День Евпла, Евпатия Коловрата

Порошенко рассказал о главном достижении Украины за 28 лет независимости

Порошенко рассказал о главном достижении Украины за 28 лет независимости
10:41 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины:Пятый президент Украины поздравил украинцев с Днем независимости и поделился мнением о главном достижении страны.

Пятый Президент Украины Петр Порошенко поздравил украинцев с 28-й годовщиной Независимости Украинского государства и заявил, что за это время удалось получить несокрушимое стремление к свободе, духовное единство и веру в общую победу.

Поздравления экс-президент опубликовал на своей странице в Facebook.

"Независимой Украине - 28. 28 лет мы с вами строим свободную Украину. Этот путь до сих пор полон непростых испытаний, но в этой борьбе мы получили главное: несокрушимое стремление к свободе, духовное единство и веру в общую победу", - подчеркнул пятый президент.

Порошенко также уверил, что будет сохранен необратимый курс Украины в ЕС и НАТО, продолжены восстановление армии, утверждение украинского языка и церкви.

День Независимости 2019: онлайн-трансляция Марша достоинства (Видео)

"В единстве наша сила, и вместе у нас все выйдет! Искренне поздравляю с Днем Независимости! Слава украинскому народу и слава Украине", - подчеркнул экс-президент.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, Петр Порошенко, Президент Украины, День независимости Украины.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Недостаток кальция в организме: признаки, которые указывают на его дефицит
02 Зеленский "чистит" кадры: кого уволил президент
03 Гороскоп на сегодня, 24 августа 2019: все знаки Зодиака
04 Зеленский встретился с президентом Всемирного банка Мелпасом
05 Гороскоп на завтра, 24 августа 2019: все знаки Зодиака
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Сегодня в Украине отмечают День Независимости
Сегодня в Украине отмечают День Независимости
Погода на День Независимости: тепло не собирается уходить
Погода на День Независимости: тепло не собирается уходить
День Независимости 2019: как проходил Марш достоинства (Видео)
День Независимости 2019: как проходил Марш достоинства (Видео)
День Независимости Украины: Google посвятил дудл к 28-й годовщине
День Независимости Украины: Google посвятил дудл к 28-й годовщине
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь