Зеленский призвал украинцев объединиться ради будущего

Новости Украины:Президент призвал к объединению так как считает, что только так украинцы станут сильнее.

Президент Владимир Зеленский призвал украинцев объединиться во имя будущего. Об этом он заявил на торжествах по случаю празднования Дня Независимости Украины.

"Дорогие украинцы! Мы разные, но мы должны быть едины, поскольку только тогда мы сильные. Понять, что рассчитывать должны на себя. Не ссориться из-за прошлого, а объединяться, объединиться во имя будущего Все мы разные - украиноязычные, русскоязычные. Независимо от возраста, пола, вероисповедания, мы должны быть единым народом не на плакатах, не в лозунгах, а в сердце", - акцентировал глава государства.

Он отметил, что украинцы должны идти вперед, вместе строить страну, делать невозможное и каждое утро говорить себе: "Я - украинец, и я могу все".

"Наша земля неповторимая, очаровательная, несокрушимая, невероятная, удивительная, сказочная, чудесная, прекрасная. Если бы не наша Родина, человечество могло бы и не знать этих слов, ведь все они были созданы, чтобы описать Украину", - подчеркнул Зеленский.