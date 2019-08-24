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Зеленский: В украинском календаре скоро появится новая знаковая дата

Зеленский: В украинском календаре скоро появится новая знаковая дата
10:33 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Скриншот

Новости Украины:Владимир Зеленский обратился к украинцам в День Независимости Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский верит, что в Украине скоро появится новая знаковая дата – день, когда в стране наступит мир.

"В этот важный день мы верим, что в украинском календаре скоро появится новая, не менее знаковая дата. Конкретное число и месяц в данном случае не важны, потому что это будет день, когда настанет мир, и мое утро будет начинаться с СМС-сообщения, что за прошедшие сутки в Украине родилась 1000 мальчиков и 1001 девочка. С Днем рождения, Украина! Слава Украине!", - сказал он, завершая свое выступление в субботу на торжествах по случаю Дня Независимости Украины в субботу на Майдане Независимости в Киеве.

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В начале своего выступления Зеленский отметил, что каждое утро для него начинается с СМС-сообщения от Генерального штаба Вооруженных сил Украины о количестве обстрелов в зоне проведения ООС на Донбассе и потерях среди военнослужащих.

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"Цифры могут быть разные, но только одна делает утро добрым – это 0. Обстрелов ноль, потерь ноль", - указал он.

Зеленский призвал поблагодарить украинских военных, которые на востоке страны защищают Украину и благодаря которым "мы можем сегодня быть здесь, под ярким солнцем и чистым голубым небом".

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Владимир Зеленский, День независимости Украины, День Независимости-2019.
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