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Кто станет новым генпрокурором: СМИ назвали главного претендента

Кто станет новым генпрокурором: СМИ назвали главного претендента
07:45 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Фейсбук

Новости Украины:Появилась информация относительно вероятного нового руководителя Генеральной прокуратуры.

Президент Владимир Зеленский планирует подать в Верховную Раду проект постановления, которым парламенту будет предложено дать согласие на назначение Руслана Рябошапки генеральным прокурором.

Как сообщает издание LB.ua со ссылкой на свои источники, Рябошапка стал главным претендентом на эту должность. Но при этом существует вероятность, что генпрокурором будет нынешний и.о. председателя СБУ Иван Баканов, а Рябошапка займет его должность в СБУ.

В конце июля Зеленский лично подтвердил, что кандидатура Руслана Рябошапки как "крутого специалиста" рассматривается на пост генпрокурора.

Бывший член Национального агентства по предотвращению коррупции Руслан Рябошапка был главным специалистом по правоохранительной и антикоррупционной политике в штабе Зеленского.

Рябошапка заявил, что готов стать генпрокурором

В мае Зеленский назначил его заместителем главы Администрации президента (теперь - Офиса президента). Сообщалось, что в офисе Зеленского Рябошапка будет работать над вопросами судебной реформы.

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Все по теме:

Прокуратура, ГПУ, Генпрокурор, Владимир Зеленский, Руслан Рябошапка.
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