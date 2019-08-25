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Порошенко и Волкер встретились: что обусждали

Порошенко и Волкер встретились: что обусждали
14:20 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины:Курт Волкер и Петр Порошенко поговорили о продолжении давления на Россию путем дальнейшего укрепления санкций.

Глава партии "Европейская Солидарность", пятый президент Украины Петр Порошенко в ходе встречи со специальным посланником США по Украине Куртом Волкером обсудил необходимость продолжения давления на Россию с целью прекращения ее агрессии против Украинского государства.

"Пятый президент Украины отметил преждевременность и ошибочность разговоров о приглашении России к участию во встречах стран группы Большой Семерки… Во время встречи отмечена необходимость освобождения украинских заложников Кремля, в частности Романа Сущенко и Олега Сенцова и 24-х пленных украинских моряков. Собеседники обсудили продолжение давления на Россию путем дальнейшего укрепления санкций, в частности "азовского пакета", - сообщает в воскресенье пресс-служба "Евросолидарности".

Согласно информации, Порошенко также подчеркнул важность введения миротворческого контингента ООН на оккупированную часть Донбасса и продолжение военно-технического сотрудничества Украины с США для прекращения российской агрессии.

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"Также было высказано предостережение против последних решений с признаками политически мотивированных преследований, которые могут иметь негативные международные последствия для Украины, и отмечена необходимость защиты свободы слова в Украине в условиях давления на них", - сообщают в пресс-службе партии.

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США, Россия, Петр Порошенко, Курт Волкер, Европейская солидарность.
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