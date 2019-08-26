Гетманцев - о первых законопроектах таможенного блока

Верховная Рада первыми в таможенном блоке рассмотрит законопроекты о режиме совместного транзита и об уполномоченном экономическом операторе.
Об этом сообщил претендент в руководители парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.
"По таможне. Первым делом - законопроект о режиме совместного транзита и законопроект об уполномоченном экономическом операторе, которые ожидают второго чтения.
Следующее – усовершенствование таможенного пост-аудита. Внесение изменений в Таможенный кодекс относительно защиты прав интеллектуальной собственности в ходе перемещения товаров через таможенную границу Украины", - сказал Гетманцев в интервью агентству "Интерфакс-Украина".