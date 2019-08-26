Гетманцев - о первых законопроектах таможенного блока

Новости Украины:Первыми в таможенном блоке Рада рассмотрит законопроекты о режиме совместного транзита и об уполномоченном экономическом операторе.

Верховная Рада первыми в таможенном блоке рассмотрит законопроекты о режиме совместного транзита и об уполномоченном экономическом операторе.

Об этом сообщил претендент в руководители парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

"По таможне. Первым делом - законопроект о режиме совместного транзита и законопроект об уполномоченном экономическом операторе, которые ожидают второго чтения.

Следующее – усовершенствование таможенного пост-аудита. Внесение изменений в Таможенный кодекс относительно защиты прав интеллектуальной собственности в ходе перемещения товаров через таможенную границу Украины", - сказал Гетманцев в интервью агентству "Интерфакс-Украина".