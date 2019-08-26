Стефанчук рассказал возможный период начала роботы системы "Рада-4"

Новости Украины:Переход парламента на новую систему голосования "Рада-4" может состояться в период зимних каникул.

Об этом сказал журналистам представитель Президента Украины в ВР, будущий народный депутат от партии "Слуга народа" Руслан Стефанчук в понедельник перед началом заседания подготовительной группы относительно работы Верховной Рады Украины ІХ созыва.

Об этом сообщает корреспондент Укринформа.

"Мы уже сейчас ведем переговоры с Институтом прикладной математики (Институт прикладной математики и механики НАН Украины - ред.), который отвечает за все эти вещи, и с юридическими (службами - ред.), которые должны подготовить изменения в регламенте, позволяющие голосовать народным депутатам с использованием этой системы. Я думаю, что где-то в течение полугода, а это не от нас зависит, это вопрос технический, потому что его надо разработать, сертифицировать, ввести, завести в Верховную Раду, очень надеюсь и заранее не говорю, но думаю, что за зимние каникулы мы сможем перейти на совершенно новую систему функционирования", - сказал Стефанчук.

По его словам, ныне парламентариям предлагают ввести сенсорную кнопку, срок эксплуатации которой истек в 2008 году. Кроме того, в регламенте ВРУ нет положений, касающихся голосования благодаря этому механизму, и это надо исправлять. "Сегодня мы уже ставим вопрос о предложении "Рада - 4", потому что "Рада-3" - сенсорная кнопка, это реакция на тепло, а когда мы говорим о "Раде-4", мы должны говорить о реакции на отпечаток пальца", - пояснил представитель главы государства в парламенте.