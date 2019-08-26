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Порошенко заявляет о попытках информационных атак на армию, церковь и язык

Порошенко заявляет о попытках информационных атак на армию, церковь и язык
12:49 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины:Также пятый президент Украины назвал это элементом гибридной войны.

Пятый президент Украины Петр Порошенко констатирует, что в настоящее время предпринимаются попытки осуществления атак в информационном пространстве, в частности, атаки на армию, церковь и язык.

"К сожалению, сейчас мы имеем огромное количество атак, в том числе со стороны страны-агрессора в информационном пространстве. Это является элементом гибридной войны", - сказал Порошенко в интервью телеканалу "Украина".

По его словам, сейчас идет атака на армию - "в условиях, когда отменяются парады, снижается уровень социальной защищенности украинских военнослужащих", что нельзя допустить, "это крайне опасно".

"Атака на украинскую церковь. Вы видите, что к этому уже присоединились правоохранительные и судебные органы, в том числе делается попытка отменить регистрацию Православной церкви Украины - единственной церкви украинской. Это нельзя допустить", - продолжил Порошенко.

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Кроме того, отметил пятый президент, происходит атака на украинский язык. "Уже озвучиваются планы отменить квоты, закон о языке, планы ввести, пока что в отдельных регионах, второй официальный язык", - сказал он.

"Это будет иметь разрушительные последствия для государства", - опасается Порошенко.

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Война, Атака, Петро Порошенко.
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