В "Голосе" назвали причины технической задержки формирования комитетов ВР

Новости Украины:Ярослав Железняк отметил, что не все политические силы уже подали свои кандидатуры, именно из-за это произошла ошибка.

В партии "Голос" объяснили причины технической задержки формирования комитетов Верховной Рады Украины.

Об этом журналистам после заседания подгруппы Подготовительной депутатской группы сказал новоизбранный депутат от "Голоса" Ярослав Железняк.

"Сегодня продолжили обсуждать количественный состав комитетов. Были озвучены предложения от всех политических сил относительно своего представительства в комитетах", - рассказал он.

Также, добавил Железняк, состоялось предварительное обсуждение предложений насчет руководящих должностей в комитетах. "Но это было, скорее, как обсуждение, чем процесс принятия решений. Потому что не все политические силы уже подали свои кандидатуры. Поэтому у нас есть техническая задержка с тем, чтобы сформировать уже количественный состав и руководящий состав комитетов", - отметил представитель "Голоса".

22 августа новоизбранный депутат от "Слуги народа", координатор подгруппы подготовительной депутатской группы по вопросам комитетов Руслан Стефанчук заявил, что "Слуга народа", согласно предложенным ими "математическим квотам", хочет председательствовать в 21 из 23 комитетов Верховной Рады, которые предложила создать подготовительная депутатская группа.

Сегодня, 26 августа, Стефанчук сообщил, что в "Слуге народа" рассматривают возможность возглавить меньшее количество комитетов, чем они это планировали ранее, взяв вместо этого в этих комитетах должности первого заместителя председателя комитета, или секретаря.