Заседание подготовительной группы Рады перенесено

Новости Украины:Артур Герасимов сообщил о переносе заседания подготовительной группы Верховной Рады 9-го созыва.

Подготовительная группа по организации первого заседания Верховной Рады IX созыва соберется на заседание в 18:00 во вторник, а не в 12:00, как планировалось ранее, сообщил представитель партии "Европейская солидарность" Артур Герасимов.

"Из-за того, что продолжаются постоянные очень конструктивные консультации между представителями всех фракций парламента и руководством подготовительной группы, из-за этих консультаций нужно дополнительное время. Сегодня рабочая группа состоится не в 12 часов, как объявлялось, а вечером, в 18 часов", - заявил Герасимов журналистам во вторник в Киеве.

В настоящее время представители политических сил работают в подгруппах по подготовке первого заседания Рады нового созыва.