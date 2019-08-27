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Заседание подготовительной группы Рады перенесено

Заседание подготовительной группы Рады перенесено
11:31 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины:Артур Герасимов сообщил о переносе заседания подготовительной группы Верховной Рады 9-го созыва.

Подготовительная группа по организации первого заседания Верховной Рады IX созыва соберется на заседание в 18:00 во вторник, а не в 12:00, как планировалось ранее, сообщил представитель партии "Европейская солидарность" Артур Герасимов.

"Из-за того, что продолжаются постоянные очень конструктивные консультации между представителями всех фракций парламента и руководством подготовительной группы, из-за этих консультаций нужно дополнительное время. Сегодня рабочая группа состоится не в 12 часов, как объявлялось, а вечером, в 18 часов", - заявил Герасимов журналистам во вторник в Киеве.

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В настоящее время представители политических сил работают в подгруппах по подготовке первого заседания Рады нового созыва.

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Все по теме:

Верховная Рада, Артур Герасимов, Европейская солидарность, Подготовительная группа Рады.
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