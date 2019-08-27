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Правоохранители подтвердили следственные действия в Раде

Правоохранители подтвердили следственные действия в Раде
13:34 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твитер

Новости Украины:ГБР и СБУ проводили следственные действия в Верховной Раде из-за несертифицированной продукции при обслуживании системы.

Правоохранители проводили в Верховной Раде следственные действия в рамках расследования уголовного производства об использовании несертифицированной продукции при обслуживании системы "Рада",  источник в правоохранительных органах.

"ГБР (Государственное бюро расследований – ИФ) расследует уголовное производство по ст.363 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил эксплуатации автоматизированных электронно-вычислительных систем - ИФ). Фактически внедряли несертифицированную продукцию", - сообщил источник в правоохранительных органах во вторник.

По информации источника, обыски проходили 23 и 27 августа в центре управления системы "Рада".

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Данное дело расследует ГБР, а СБУ осуществляет оперативное сопровождение.

В Госбюро расследований пока воздерживаются от комментариев.

Ворвались без предупреждения: СБУ и ГБР заблокировали работу Рады

Ранее в этот день председатель Верховной Рады 8-го созыва Андрей Парубий заявил о блокировании силовиками процесса запуска сенсорной кнопки для голосования. "За 10 минут до того, как должно было начаться общее тестирование, когда 450 работников Верховной Рады готовы были зайти в зал и провести это тестирование, в помещение Верховной Рады без приглашения, без официального предупреждения, без решения суда зашли 12 следователей, работников Службы безопасности Украины и Государственного бюро расследований. Они зашли в компьютерный центр, сказали, что проводятся следственные действия и заблокировали работу компьютерного центра и дали указания силовым подразделениям не впускать никого из представителей Аппарата в зал", - рассказал Парубий.

По его словам, представители СБУ и ГБР заблокировали работу 23 августа.

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СБУ, Парламент, ГБР, Андрей Парубий.
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