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Герасимьюк: Надо принять новые законы о Национальном совете

Герасимьюк: Надо принять новые законы о Национальном совете
14:49 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Украины:Герасимьюк предостерегает от превращения Нацсовета в репрессивный орган.

Национальному совету по вопросам телевидения и радиовещания необходимы реформирование и большие полномочия, но надо проследить за тем, чтобы это не стало превращением регулятора в репрессивный орган.

Об этом в комментарии Укринформу заявила исполняющая обязанности председателя Национального совета Ольга Герасимьюк.

"Надо принять новые законы о Национальном совете, об аудиовизуальных услугах, дать ему больше полномочий в тех пределах, которые необходимы для регулятора. Надо очень тщательно за этим проследить, чтобы это не был репрессивный орган, но при этом он мог выполнять все свои обязательства, чтобы все законы, на которые мы опираемся, согласовывались между собой", - сказала она.

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Также она выразила надежду, что новый парламент, который соберется 29 августа, оперативно рассмотрит вопрос назначения новых членов Нацсовета вместо трех, у которых закончился срок каденции. И периода, когда Нацсовет не будет кворума и не сможет принимать решения, удастся избежать.

"Этого периода не должно быть. Это полтора, а то и два месяца. И это недопустимо, так как в это время происходят серьезные процессы, на которые нужно реагировать. Я полагаюсь на понимание этого момента парламентариями", - отметила она.

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Как сообщалось, срок полномочий трех членов Национального совета, назначенных парламентом, - Ольги Герасимьюк, Олега Черныша и Александра Ильяшенко - уже закончился. Но члены Национального совета работают пока парламент не примет соответствующее решение. После этого, по процедуре, должен быть объявлен конкурс на замещение этих должностей. Уже после новых назначений избирается председатель Национального совета.

В переходный период Нацсовет будет осуществлять мониторинг и проверки. Но не будут проходить заседания и не будут приниматься решения, поскольку в составе Нацсовета будут только 5 членов. Для проведения кворума нужны как минимум 6.

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Верховная Рада, Нацсовет, Ольга Герасимьюк.
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